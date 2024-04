Inter, Marotta: 'Faremo un mercato creativo. Meglio di Inzaghi non si trova nulla, il ciclo non è neanche a metà'

Prima chescendano in campo, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe(con cravatta con due stelle e fazzoletto tricolore)ha parlato a DAZN. Ecco le sue parole."Sono qui a San Siro dalle 9,. Io sul bus scoperto? Questo no,"."Il gruppo è cresciuto tanto, attraverso la sconfitta colabbiamo acquisito. Sono prerogative importanti per arrivare a risultati straordinari. Gestire un grande club è diverso. C'è una pressione forte, devi essere bravo a prendere decisioni e devi essere responsabile. Poi subentra il coraggio,Oggi siamo liberi, la testa non è pesante.Non vogliamo perdere nessun attimo di felicità oggi".

"Ha superato l'esame,Ha dimostrato non solo di essere, ma ancheCon lui vogliamo continuare a vivere questo ciclo, non siamodel percorso"."Ci saranno tantissime partite e tante competizioni, tra cui il Mondiale per Club.