Premiato all’incontro con l’Inter club del consiglio regionale della Lombardia, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto chiarezza in merito a tanti argomenti di primo interesse sul mondo nerazzurro.





“Abbiamo conseguito questo traguardo importante ma non dobbiamo viverlo come un momento di vendetta, nello sport i giudizi non devono essere affrettati. Ma l’equazione di chi più spende più vince non sempre vale. Deve esserci affiatamento e competenza di chi lavora, cose che ho trovato all’Inter e che ho cercato di rafforzare. Siamo tornati ai palcoscenici a noi più consoni””Non più di tanto perché dal punto di vista umano risponde ai requisiti che servono per essere da Inter e io avevo potuto già conoscerlo. Noi abbiamo scelto in poche ore e dato continuità al lavoro di Conte”.“Era sul nostro taccuino, con Ausilio e Baccin lavoriamo in team, abbiamo anticipato la sua probabile firma di rinnovo con la Lazio. Se avesse rinnovato, non sarebbe stato facile per noi. Volevamo un allenatore italiano, perché noi abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto ad altri club”.“Il bello del calcio è questo, avvengono cambiamenti repentini e a Conte dobbiamo riconoscere di aver portato tanti valori”.“È acqua passata, parliamo di presente e futuro”.“I club inglesi sono quasi tutti di proprietà straniere e le proprietà non vivono la quotidianità. La proprietà ha il compito di dare stabilità e sicurezza e noi non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto la famiglia Zhang, in particolare Steven, che tiene tanto a questa società. La nostra proprietà ha profuso centinaia di milioni nell’Inter, poi c’è stata una crisi globale e anche la famiglia Zhang ne ha risentito, ma il nostro rapporto è quotidiano. Loro ci danno copertura, poi non si può più adottare il modello che avevamo in mente perché c’è una crisi globale e allora bisogna trovare altri modelli, come vendere e sostituire bene alcuni calciatori. Non è giusto che le proprietà continuino a mettere tanti soldi perché i costi sono sproporzionati ai ricavi”.“Il modello italiano è rimasto stabile per tanti anni e siamo stati superati nella valorizzazione dei ricavi da altre realtà europee. Dobbiamo rivedere gli equilibri interni tra costi e ricavi, dobbiamo essere bravi nel contenere il costo del lavoro”.“Se i calciatori vogliono rimanere con noi, siamo contenti di soddisfarli. Non possiamo dispensare milioni nei contratti economici che dobbiamo concludere, se capiscono il modello che stiamo intraprendendo e le difficoltà attuali, si potrà proseguire. L’Inter è in grado di dare tanto ai nostri calciatori e in giro è difficile trovare questo affetto, questa competitività. Si può arrivare presto a un accordo con Brozovic”.“Siamo fortunati nel dire che la nostra è una rosa omogenea senza falle profonde. Ci sta dando soddisfazioni e merita di essere confermata. Il mercato di gennaio è difficile, bisogna trovare opportunità che possano migliorare il gruppo. Non ci saranno stravolgimenti”.“Il fatto che Baccin sia in Argentina rientra nelle dinamiche ordinarie del club. È andato per identificare soggetti adatti al nostro modello. Non solo Alvarez ma in generale”.“È grandissimo talento, so che c’è un aspetto conflittuale con la Fiorentina ma gli auguri di risolvere i problemi perché so che è brutto vedersi sfilare talenti su cui hai puntato. In quel reparto però abbiamo un bel mix di esperienza e gioventù”.“Il coraggio del manager sta nello buttarsi anche in trattative impossibili, bisogna essere ambiziosi. Il pensiero e il monitoraggio galoppano, dovremo trovare situazioni favorevoli per risolvere le situazioni”.“Ho sempre detto che conta la volontà del calciatore. Lui voleva andare e per la società era una grande opportunità. Ma se non fosse voluto andare via, staremmo parlando di altro”.“C’è un ciclo per i calciatori e deve esserci anche per i dirigenti. Io sono felice di essere arrivato a Milano, sono di Varese e ho sempre seguito la grande Inter di Herrera. Le squadre milanesi venivano in ritiro a Como o Varese. Ho conosciuto Suarez quando avevo 10 anni, nel 67. Se oggi sono qui devo tutto al Varese, ma essendo lombardo guardavo le partite dell’Inter e del Milan”.“Le conoscenze sono buone, ci sono state delle cene ma ero alla Juventus”.“Il modello italiano oggi deve assolutamente comprendere il trading. Oggi dobbiamo considerare il nostro come un campionato di transizione, lo abbiamo visto con Lukaku e Hakimi, conservano sogni e speranze di andare altrove. L’Inter da questo punto di vista non ha problemi”.“Abbiamo un buon rapporto con Zhang, vedremo come il covid condizionerà il suo rientro a Milano, ma siamo contenti di proseguire la nostra esperienza con l’Inter. Appena arriverà Zhang formalizzeremo”.