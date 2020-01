L'Inter accelera per Sandro Tonali, è lui l'obiettivo di Marotta e Ausilio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“È come quando apre un cantiere: ecco, l’Inter ha dato il via ai lavori per Sandro Tonali. È il frutto di un incontro avvenuto ieri, con i nerazzurri protagonisti e il Brescia attore assai interessato della vicenda. Tonali è l’obiettivo di Marotta e Ausilio, l’uomo individuato da tempo per rinforzare il centrocampo del futuro. Si parla dell’estate, non è un’operazione per l’immediato. Per intendersi: è un affare alla Kulusevski, poi finito alla Juventus per 44 milioni complessivi. Si può leggere come una risposta nerazzurra? Forse è prematuro. Di certo l’Inter vuole muoversi per tempo sul centrocampista, terreno di scontro annunciato proprio con i bianconeri”.