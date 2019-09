Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Marotta ha parlato del caso Icardi e si è detto ottimista sul come la squadra di Conte approccerà alla sfida contro il Cagliari.



“Mi aspetto qualcosa di positivo, sono certo che faremo una gran bella partita come quella d’esordio contro il Lecce. La causa di Icardi? Noi siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi, affronteremo questa situazione con serenità ma credo sia giusto dare spazio agli attori principali di questa serata, che sono i calciatori che scenderanno in campo perché troveremo di fronte un avversario agguerrito. Se la questione si può risolvere in 24 ore? Non è un problema da risolvere, è una gestione ordinaria, cose che accadono nel calcio. Poi quando si chiuderà il mercato saremo ancora più espliciti.