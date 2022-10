A pochi minuti da Inter-Viktoria Plzen l'amministratore delegato dell'Inter: "Non è legato alla qualificazione agli ottavi di Champions, sono due cose separate - ha detto Marotta a Sky - Abbiamo l'obbligo di sederci e negoziare il contratto perché se lo merita ed è un ottimo calciatore,. E' chiaro che poi le decisioni vanno prese in due, ma sono ottimista per natura e mi auguro che si possa arrivare quanto prima a un prolungamento".- "Abbiamo fatto un'attenta analisi della situazione, rendendoci conto che l'allenatore poteva invertire la rotta. Infatti ora l'Inter è tornata ad avere un'anima, compattezza, serenità e sicurezza per tornare al nostro standard". L'Inter aveva previsto un terzo posto in Champions nel bilancio di previsione, aspettandosi incassi da Europa League: ". Dopo il sorteggio le difficoltà erano aumentate visto il girone che ci era capitato, ma stasera ci troviamo a poter coronare un piccolo sogno".- "All'Inter sto vivendo un'esperienza bellissima, venire in una squadra così importante di Milano, dove sono cresciuto, credo sia il sogno di ogni dirigente.consolidando il nostro posizionamento grazie a tutti ma soprattutto alla società".- "Zhang padre è molto tifoso dell'Inter e appassionato di calcio,. Nel frattempo, anche Steven è cresciuto nell'ambito dirigenziale e la sua presenza vicino a noi oggi è importante".