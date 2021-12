L’Inter ha l’obbligo di pensare al futuro e lo sta facendo non solo tutelandosi con rinnovi fondamentali, bensì anche individuando profili giusti, utili a colmare lacune che eventuali partenze potrebbero lasciare. E siccome nel calcio il tempismo è tutto,. Ormai il rinnovo è bloccato da mesi, si fatica a trovare un accordo con Raiola e nel calcio si sa come vanno certe cose. Tra gennaio e febbraio le parti si vedranno per parlarne, ma in viale della Liberazione non vorrebbero portare il discorso per le lunghe. Se le richieste del calciatore saranno di molto superiori all’attuale accordo, allora le strade si separeranno e l’Inter si aspetta di ricevere un’offerta a giugno, in particolare da Conte, che apprezza molto il calciatore.- Ecco perché la dirigenza nerazzurra su è coperta le spalle preparando il terreno. I dialoghi con l’entourage di Bremer sono costanti e sono partiti addirittura in estate., proprio perché prima sarà importante comprendere quali e quante risorse l’Inter avrà da impiegare sul mercato. A tal proposito, sarà chiarificatore proprio il dialogo con Raiola: se l’agente porterà un’offerta da 20 milioni per de Vrij, non ci sarebbe più alcun dubbio, perché l’Inter cercherebbe di chiudere immediatamente con Bremer.