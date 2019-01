Intervenuto ai microfoni della Rai, Beppe Marotta ha parlato della sfida di Coppa Italia contro il Benevento e spiegato come quella contro il razzismo sia una guerra ancora tutta da combattere.



“Sappiamo che oggi il fattore ambientale è inedito e bisogna avere più motivazione perché il Bevenento non ha niente da perdere. Il razzismo è un disagio sociale della nostra società civile, c’è bisogno di tutti gli enti per creare un’attività di cultura. L’Italia non è un paese razzista. Credo non sia giusto chiudere tutto lo stadio”.