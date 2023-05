A margine della sfida di Champions contro il Milan, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Prime.



“Un motivo di grande orgoglio per il calcio italiano, per la città di Milano e per i due club. Un appuntamento sicuramente molto molto emozionante. La cavalcata a partire dal girone? È stato un cammino molto difficile, ma meritato. Abbiamo lavorato molto in questa competizione, in un’annata anomala per i Mondiali giocati a dicembre, che hanno creato effetti sulla gestione del club, che stiamo ancora studiando bene. Abbiamo avuto anche per questo alti e bassi in campionato. La mia valutazione sulla stagione della squadra e dell’allenatore? La sintesi e la valutazione finale va fatta al termine della stagione, ma per adesso stiamo partecipando con onore e soddisfazione a tutte le competizioni, il puntino nero è il campionato, dove ci siamo arresi troppo presto anche per il cammino del Napoli. Rimane questa piccola pecca”.