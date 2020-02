L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Ludogorets: "Voglia di arrivare fino in fondo? Senza dubbio. Il blasone dell'Inter è tale per cui deve giocare ogni competizione con la massima determinazione per ottenere il massimo risultato. Eriksen? Il desiderio di vederlo è nostro e di tutti i tifosi, ma diciamo che l'allenatore ha le capacità di valutare il momento di inserimento dei giocatori. Non ci sono dubbi che sia il momento di utilizzarlo, la stagione è talmente piena di partita che semmai il problema potrebbe essere contrario. Non ci sono titolari ma co-titolari, l'allenatore che vede quotidianamente i giocatori li utilizza al meglio. Handanovic è in fase di recupero da questo problema da trauma alla mano. Ci vorrà ancora qualche giorno, è una valutazione che spetta ai medici. Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona? Nessun fastidio, credo che sia motivo d'orgoglio per il ragazzo, per la società e per chi l'ha portato all'Inter. Il fatto che Messi elogi un suo connazionale significa che vede in lui qualità per considerarlo un suo erede. E' motivo d'orgoglio di orgoglio per noi e di sprono per lui, è giovane e può migliorare. L'aver davanti un campione come Messi non può che essergli d'aiuto".