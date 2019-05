"Sicuramente è la partita più importante della stagione, una partita speciale". L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro l'Empoli: "Mi aspetto che la squadra risponda come mi aspetto che faccia, ottenendo un risultato importante nel rispetto di loro stessi, società e tifosi. Spalletti? Siamo tutti concentrati sul presente, lui ha condotto gli allenamenti in modo egregio, è un professionista esperto. Cosa succederebbe mancando la qualificazione alla prossima Champions League? Non ci vogliamo pensare, siamo concentrati su questa partita e magari ne parliamo dopo".