Beppe Marotta, ad dell'Inter, parla alla Gazzetta dello Sport alla partenza della Milano-Sanremo: "Partnership Cinelli-Inter? Lo sport accomuna grandi sinergie. Il ciclismo è sinonimo di pedalare e aver fatto questa bicicletta porta la metafora di pedalare per vincere ed è il motto della nostra Inter. L'ambizione nello sport non è un vizio, ma una virtù e non possiamo nasconderci: vogliamo il massimo, cioè la seconda stella".