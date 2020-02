Marotta non ha fretta per il rinnovo di Lautaro Martinez. Aumentare ingaggio e clausola del Toro, infatti, permetterebbe all'Inter di incassare più soldi ma non sarebbe un'assicurazione sulla permanenza a Mlano. Inutile, dunque, distrarre l'attaccante con discorsi sul rinnovo. Tutto, come scrive il Corriere dello Sport, è rimandato a fine stagione.