Se a gennaio Gosens dovesse lasciare Milano, l'Inter prenderebbe chiaramente in considerazione la possibilità di rinforzarsi sulla corsia di sinistra. Tuttavia, tra i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta non ci sarebbe quello di Mazzocchi. L'esterno campano è fresco di convocazione e sta facendo molto bene a Salerno, ma per l'Inter non è una priorità.