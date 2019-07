Beppe Marotta, ex direttore generale della Juventus oggi amministratore delegato dell'Inter, si è raccontato in una lunga intervista su Sportweek: "Il mio acquisto flop e il mio capolavoro? Nel 2001 all’Atalanta vendemmo Cristian Zenoni e Donati al Milan per 45 miliardi di lire più Comandini, valutato circa 15 miliardi. Da Comandini mi aspettavo molto, ma il suo rendimento non fu all’altezza. L’affare migliore penso che sia stato Pogba alla Juve: lo prendemmo a zero dallo United e lo rivendemmo per 115 allo stesso Manchester".