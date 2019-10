A pochi minuti dal fischio d'inizio di Barcellona-Inter, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Essere qui è sicuramente motivo di grande orgoglio, è la competizione più importante al mondo. Rispettiamo questa squadra, ma vogliamo giocarcela fino in fondo. Messi? Aggiunge un livello di qualità altissimo".



SU LUKAKU - "Dispiace, le partite durano quasi 100 minuti e le alternative sono importanti. Il ragazzo ha un affaticamento, è stato fermato in via precauzionale a causa dei tanti impegni ravvicinati. Vogliamo recuperarlo il prima possibile".



SULLA PARTITA - "La nostra politica di cambiamento ha portato un nuovo allenatore e nuovi giocatori. Oggi ci saranno quattro nuovi acquisti, è un esame importante per la loro crescita agonistica. Sono convinto che faremo una bella gara".



SU SENSI E BARELLA - "Siamo doppiamente felici, sono giocatori italiani. Vogliamo dare un contributo al gruppo di Mancini".



SUL CATENACCIO - "Siamo fieri di noi, il lavoro di Conte si vede nel gioco e nei risultati. Abbiamo notevoli margini di miglioramento, possiamo toglierci grandi soddisfazioni".