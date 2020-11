A margine dell'assemblea degli azionisti che ha approvato il rosso in bilancio da 102 milioni di euro, l'Inter ha reso note le dichiarazioni dell'amministratore delegato area sport, Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro sposta l'attenzione sul proprio campo di riferimento ed evidenzia come le sue scelte abbiano inciso su dinamiche presenti e future. Secondo Marotta, l'Inter, ha posto le giuste basi per conseguire presto i successi sperati.



“In un contesto di grande incertezza, l’Inter ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa. Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del Club. Sono state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo.”