Antonio Conte non riesce a trovare la variazione al tema che tanto servirebbe alla sua Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“I nerazzurri hanno tirato una volta in porta in 90’, a ridosso dell’80’. Quando l’Inter riesce a tenere alti i ritmi, a pressare feroce con la squadra corta, riesce a essere pericolosa, anche con linee di gioco prevedibili. Quando, come ora, rallenta, emergono lacune tecniche strutturali che Conte, fedele ai suoi dogmi, fatica a intercettare con variazioni e nuove idee”.