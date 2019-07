La strada per arrivare a Lukaku è decisamente in salita e così l'Inter inizia a pensare a valide alternative, meno costose, per sostituire il centravanti belga e contemporaneamente cercare di accontentare Antonio Conte, tecnico esigente e passionale. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Aspettando le novità cinesi, il nome che resta sempre in ballo come alternativa a Lukaku è quello di Rafael Leao, 20enne portoghese del Lilla: con il club francese il discorso è aperto, per ora comunque non c’è stato il passo decisivo per andare a chiudere l’affare, per il quale servono 40 milioni di euro. Il capitolo attaccanti riguarda anche l’uscita di Mauro Icardi e l’entrata di Edin Dzeko, ovviamente”.