Inter, Marotta presidente? Oaktree valuta maggiori poteri all'ad

12 minuti fa



Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato in quel di Viale della Liberazione, può diventare il nuovo presidente dell'Inter. E' questa l'indiscrezione lanciata da Il Corriere della Sera, all'indomani dell'annuncio del cambio di proprietà, da Suning a Oaktree. Steven Zhang, chiaramente, non farà più parte della società e il ruolo di presidente resterà vacante.



A breve, l’attuale Cda si dimetterà e un'assemblea eleggerà il nuovo board. Non è da escludere che Marotta possa diventare presidente. Le sue deleghe, in ogni caso, saranno comunque più ampie di prima. Per questo motivo, a prescindere dal ruolo, sarà responsabilizzato ancor di più il dirigente ex Juventus e Sampdoria con la possibilità di assumere una carica di tale importanza.