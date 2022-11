Intervistato a margine dell’evento di presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, ‘Le nuove guerre del calcio’, LEGGI QUI tutte le sue dichiarazioni) ha risposto anche ad alcune domande riguardo ai rinnovi dei. In particolare, si è dettomentre non si può dire lo stesso sugli altri che vivono la stessa situazione dello slovacco: “– ha dichiarato.. Vediamoli caso per caso.L’unico, oltre a Skriniar, che ha quasi la certezza di rimanere è Edin. L’attaccante bosniaco ha dimostrato, con le parole e coi gol, di voler restare e di poter dare ancora tanto alla causa di. Lo stesso allenatore vede di buon occhio il suo rinnovo esembra intenzionato ad accontentarlo,, il più alto fra i giocatori in scadenza.Dopo Dzeko viene. A differenza del bosniaco, però, le sue prestazioni sono in calo da tempo e sembra non essere più quel giocatore che arrivò a parametro zero dalla Lazio. Nonostante ciò, i, che lo aveva già allenato all’Inter. Samir, invece,Ammesso che voglia fare il vice-Onana anche nella prossima stagione, se vorrà restare ancora dovràa stagione, troppi decisamente per un secondo portiere.Anche, ormai due bandiere del club, andranno in scadenza a giugno.di euro, cifre abbordabili, ma che non li mettono al sicuro, visto che da elementi imprescindibili dell’Inter di Conte si stanno trasformando in frecce sempre più spuntate nella versione inzaghiana.(10 presenze in campionato contro le 4 del compagno di reparto)., ma anche in questo caso, difficilmente ci sarà posto per entrambi, anche giocano in ruoli diversi: s(solo cinque presenze in campionato di cui due da titolare). Infine, scadranno anche i contratti di, due giocatori completamente ai margini del progetto.C’è un dato che deve far riflettere:. Probabilmente in alcuni casi si proverà a trovare la quadra, venendosi incontro a vicenda, ma chissà che Marotta non stia pensando, vista anche l’elevata età media, che l’inscalfibile muraglia costruita negli anni non abbia bisogno di un importante restyling.