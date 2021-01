Intervenuto ai microfoni della Rai prima del derby di Coppa Italia, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha chiarito le ambizioni del club.



Si può pronunciare la parola Scudetto?

“Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi, dire che non lottiamo per lo scudetto sarebbe falso”.



Cosa pensa della squalifica di Conte? Farete ricorso?

“Cose che capitano ai protagonisti che ci sono nel recinto di gioco. Capitano le incomprensioni. Non faremo ricors".