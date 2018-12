L'Inter, con Marotta, vuole continuare a crescere. L'Inter, con Marotta, vuole riempire quei vuoti che ne bloccano il percorso. L'Inter, con Marotta, studia un grande mercato: difficile a gennaio, visto che il settlement agreement è ancora in funzione, molto più probabile in estate. E i big nel mirino nerazzurro sono due.



KROOS E MILINKOVIC - Come scrive il Corriere dello Sport, l'Inter è interessata a Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino interista e anche di Marotta, e, soprattutto, a Toni Kroos, punto fermo del Real Madrid tricampione europeo. Impossibile andare a pagare la clausola da 300 milioni, ma in casa Merengue molte cose cambieranno e Marotta e Ausilio tengono sotto osservazione la situazione riguardante il centrocampista tedesco. Kroos o Milinkovic, l'Inter, per l'estate, pensa in grande.