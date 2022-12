dg dell’Inter con lungo e glorioso passato alla Juventus e, chissà, magari anche futuro. Perché nemmeno il cda indagato bianconero ha fatto in tempo a dimettersi, nemmeno si sa chi comporrà il prossimo, ma già si è saputo che a Torino contano di ripartire proprio da lui, l’intoccabile Marotta, oggetto del desiderio non si sa di chi, visto che non si sa chi dovrà scegliere.È una società in vendita e prima o poi sarà venduta. Quando si sbloccherà la vicenda stadio, sarà più facile.Per Zhang conta solo che ci sia l’ok a costruire, che lo stadio sia a progetto, in modo che l’Inter valga di più. Venderà e recupererà quanto speso nel club, magari anche guadagnandoci. In 6 anni ha investito più di 700 milioni, ha riportato l’Inter al vertice in Italia e gli ha fatto fare strada in Europa.Perché poi possono imputare a Inzaghi la scelta tecnica di Correa, ma i 31 milioni pagati alla Lazio li ha pagati Marotta. E così i 27 spesi per l’infortunato Gosens, un anno da convalescente e riserva, prima di Perisic e ora di Dimarco. Due colpi da 60 milioni, mica pochi per una società che prima di acquistare deve vendere, sennò i conti non tornano.e che proprio per questo motivo non può finire come sembra che stia finendo, col giocatore che non rinnova e se ne va a zero a fine campionato. Non può finire così, perché era Marotta stesso, che solo il 1° novembre si diceva sicuro che Skriniar avrebbe rinnovato entro la sosta, e poi la settimana dopo entro l’inizio del Mondiale, salvo poi a Mondiale cominciato, dire di sperare nella firma prima che il Mondiale finisse. Ora il Mondiale è finito e Skriniar deve ancora rinnovare. Qualcosa non è andato come l’Inter sperava,La scorsa estate, si diceva che il PSG fosse pronto sa pagare anche 50 milioni per avere Skriniar.Aveva bloccato Bremer, c’erano plusvalenza (reale), soldi in cassa e sostituto in campo. O non era vera l’offerta o l’errore è gigantesco. Oggi Skiniar non vale più di 20 milioni, 25 se trovi un amico che vuole aiutarti. E non hai il sostituto già pronto.@GianniVisnadi