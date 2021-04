Dopo la convalescenza per Covid, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, si è rivisto ad Appiano Gentile. Insieme a lui anche Ausilio e Antonello. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’altra buona notizia è che ieri alla Pinetina si è rivisto l’amministratore delegato Beppe Marotta, ormai operativo dopo la convalescenza per la positività riscontrata il 25 febbraio. Assieme a lui, ad assistere al primo allenamento settimanale, c’erano l’altro a.d. per la parte finanziaria, Alessandro Antonello, e il d.s. Piero Ausilio”.