Intervistato a Trento in occasione del "Festival dello Sport”, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha espresso la propria opinione su Marko Arnautovic, suo ex compagno ai tempi del Triplete.



“Non si presentò bene perché ci disse «Tra sei mesi sarò più forte di Ibrahimovic». Lo buttai fuori dallo spogliatoio perché, aspetta un attimo, hai 18 anni. Rilassati… Però ha grandissime qualità e le ha dimostrate anche in un campionato difficile come la Premier. A Bologna, Sinisa, riuscirà a tirare fuori il meglio da lui”.