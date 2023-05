Marco Materazzi ha commentato la vittoria dell'Inter e la finale di Champions League, che i nerazzurri si giocheranno a Istanbul: "Esperienza incredibile vedere la partita in curva. Abbiamo fatto una partita giudiziosa, con un po' di timore all'inizio. Loro hanno avuto pochi spunti. Partita combattuta, grandissimo arbitraggio. La squadra più matura in queste due partite è stata l'Inter, giusto che vada in finale. Adesso viene il bello. Adesso il City ha più pressione, il Real è più abituato. Devono sapere che stiamo bene come gruppo e loro dovranno fare la partita perfetta per batterci. E noi dovremo aspettare le poche occasioni per batterli Va dato merito alla squadra, allo staff e all'ambiente e al pubblico che ti ha dato sempre fiducia".



MILAN - "Fino a 4 partite fa il Milan era secondo e ora si è ribaltato tutto. il bello di essere interisti è quello: averli buttati fuori. Adesso sarà difficile per loro la corsa in Champions League. Sarà un bel finale di stagione. In campionato non si è fatto sempre bene, si poteva essere in corsa anche per lo scudetto. Benedizione per Lautaro Martinez? Che sia andato via Icardi perché prima non giocava. Con tutto il rispetto per Icardi lui gioca meno di squadra, Lautaro lotta", ha sottolineato Materazzi.