Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato di Mauro Icardi.



“Se restera? Penso di sì. Da tifoso voglio uno che segni 30 gol, non i 110 milioni della clausola. Mauro è “dentro” l’Inter, al di là di ciò che appare è più maturo dell’età e per quello che fa in campo non gli si può rimproverare niente. Ognuno poi fa la sua vita e deve avere la personalità per tenere fede alle sue idee“.