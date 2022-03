L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, in procinto di entrare nella Hall of Fame nerazzurra, ha parlato a Sky:



“E’ sempre un piacere tornare, mi sento come a casa mia. L’Inter è partita senza i favori del pronostico, ma ha dominato il suo percorso. Ora sono due o tre partite che deve ritrovare forse quel pizzico di fortuna e di ritmo che ha smarrito. Hall of Fame? Non ci può essere sensazione più bella. Se vedo i nomi di chi c’è già, mi viene la pelle d’oca, perché fino a 28 anni ho giocato nelle categorie inferiori”.