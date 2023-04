, ospite speciale di Matchday Hype sul canale Youtube dell'Inter, il giorno di vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, ha analizzato così il ritorno dei quarti di finale."E' stata una notte fantastica all'andata, è stato importante vincere ma è più importante domani. Abbiamo più di 70mila tifosi dalla nostra parte, ma dobbiamo stare concentrati per 90' perché ogni squadra può segnare in qualsiasi minuto"."Penso che i ragazzi debbano dare il cuore ai tifosi. San Siro può spingerti per 95', ma devi coinvolgerlo dall'inizio"."Abbiamo una grande opportunità di andare in semifinale e in finale, perché no? Tutto può succedere. Hai due gol di vantaggio, siamo in una buona situazione: credo che i ragazzi possano fare bene, anche se hanno perso in campionato sabato"."Sono una buona squadra, ma noi siamo l'Inter e giochiamo in casa, quindi dobbiamo vincere. Non importa chi gioca"."Grandi ricordi, ho avuto il privilegio di vincere la Coppa. Possiamo rifare ciò che abbiamo fatto 13 anni fa, se l'ambiente è tutto unito"."Spero che siano gli attaccanti, abbiamo bisogno dei loro gol. Bastoni è un buon difensore come me, è normale faccia quegli assist uno come lui. Darmian e D'Ambrosio, per esempio, sono stati fantastici col Porto, conta il gruppo, la squadra"."Non l'ho sentita la conferenza, ma in Champions devi giocare, avere intensità".