"Io, al suo posto, sarei rimasto - le parole di Matrix -. L'ho detto pubblicamente: 'ricorda di come i tifosi dell'Inter ti hanno voluto bene, non so se sarai amato così a Parigi, anche se te lo auguro'. Basta solo vedere cosa sta succedendo con Messi (spesso fischiato dai suoi stessi sostenitori, ndr), che è uno dei migliori giocatori della storia". Così Marco Materazzi su Milan Skriniar in una intervista a Canal +.