Il viaggio in Sudamerica del vice-ds dell'Inter, Dario Baccin, ha confermato quello che gli scout nerazzurri avevano già garantito: su Alan Matturro ci si può puntare a occhi chiusi e l'Inter presto preparerà l'affondo con il Defensor in Uruguay per strappare, già a gennaio il talentuoso difensore mancino classe 2004.