Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola, stella nerazzurra ai tempi di Herrera, ha espresso la propria opinione su Conte e Messi.



“In linea di massima mi aspettavo qualcosa di più da Conte. Forse non ha trovato quello che si aspettava di trovare. Si è impantanato. Sogno Messi? Come si fa a non sognare uno così. Quando lo vedo giocare dalla tv, mi sento lì. Lui inventa il dribbling, la giocata di esterno. Gli basta toccare due palloni. Lui farebbe bene al calcio italiano, come fece Maradona. Maradona non tiriamolo in ballo ma lui potrebbe essere il Maradona di questo calcio”.