Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, parla a Libero, dicendo la sua sui nerazzurri: dei nerazzurri: “Conte? Mi piace molto. Mi ricorda certi grandi allenatori dell’Inter. È uno che quando le cose non vanno bene prende in mano la situazione, guarda negli occhi i giocatori e li fa rendere. E quando alza la voce con la società per me ha ragione. Perché se non lo facesse i primi a perdersi sarebbero i giocatori. A suo modo combatte per cambiare le cose in meglio”.



SU LAUTARO - “Quando in tv lo vedo fare certe giocate mi volto verso figli e nipoti e dico: “’sti rob chii le fasevi anca mi”, le facevo anch’io queste cose”.