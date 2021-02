Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, esprime la propria opinione su Lukaku e Lautaro.



"Prima di considerarli veramente al top aspetterei ancora un pochino: di certo sono entrambi degli attaccanti validi, la formula di Conte sta funzionando. In cosa deve migliorare Lautaro? Direi nella continuità: per esempio, quando sbaglia un tiro o un passaggio si mette in un angolino e non lo vedi per un po’. Forse perché si demoralizza, non dovrebbe. In ogni caso, mi piace".