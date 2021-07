L'Inter prosegue nella preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa. Dopo l'allenamento congiunto della scorsa settimana con il Sarnico e dopo la prima uscita stagionale sul campo del Lugano - riporta la nota ufficiale del club - l'Inter è attesa a un nuovo appuntamento con l'allenamento congiunto con la Pro Vercelli in programma mercoledì 21 luglio al Suning Training Centre.