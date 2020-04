L’Inter fa sul serio per Mertens ma la scelta finale è nelle mani del calciatore. Il corteggiamento dei nerazzurri è costante, Marotta accorcia le distanze con il fine di far percepire al belga quanto alta sia la considerazione che la società nerazzurra ha nei suoi confronti, ma ad oggi tutti sono ancora in attesa di una risposta. Dopo l’incontro con De Laurentiis, sembrava ormai vicina una fumata bianca con in partenopei, ma i tempi si sono allungati e l’annuncio è sfumato. L’Inter non ha mai smesso di crederci e i dialoghi con l’entourage del calciatore non si sono mai fermati.



IL PRESSING DI AUSILIO E MAROTTA - L’Inter vorrebbe portare Mertens a Milano a prescindere da quello che sarà il futuro di Lautaro. Il calciatore ha la promessa che sarà centralissimo nei piani di Conte, visti i tanti impegni. Mertens è tentato, una nuova esperienza potrebbe essere ciò che gli serve per ripartire con nuovo slancio, ma l’amore verso Napoli lo condiziona, così come la riconoscenza verso i tifosi azzurri. La scelta non è di quelle semplici, ma Ausilio e Marotta hanno intenzione di metterlo in difficoltà fino all’ultimo, con un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella di De Laurentiis.