a tutto tondo. Il presidente dell’Inter si è raccontato ai microfoni dell’opinionista cinese Liu Teng, sul canale TikTok. A pochi giorni dalla vittoria del ventesimo, che vale la seconda stella per il club nerazzurro, il numero uno ha annunciato la realizzazione di un documentario per rivivere il cammino fino al trionfo, derby di Milano, vinto per 2-1 contro il Milan grazie alle reti diTra i temi trattati anche un messaggio ad ex calciatori nerazzurri, che hanno lasciato l’Inter e fatto scelte diverse, intraprendendo altre strade. Un riferimento, molto probabilmente, a Milan Skriniar e Romelu Lukaku:

"Quando alcuni giocatori che il club ritiene importanti scelgono di lasciarlo, fa male. Ma ognuno ha le proprie idee sulla propria vita, ora tutto è andato e loro fanno ancora parte della storia del club".