. Il bello è che non segnano né Lautaro, né Thuram (anche se si procura il rigore del 2-0, trasformato da Calhanoglu), ma, a sorpresa, e con un tiro funanbolico è Dimarco a indirizzare la partita. Praticamente da metacampo, l’esterno vede il portiere Turati un po’ fuori dai pali e tenta la conclusione balistica al fulmicotone.e mortifica il Frosinone, fino a quel punto, compatto, dinamico e intraprendente.La squadra di Di Francesco per la prima mezz’ora e, forse, pure qualcosa di più, corre, pressa, risale, non ha paura di giocare, costruisce dal basso e anche questo significa qualcosa in una serie A sempre più asfittica e sparagnina.Certo, la prima occasione è di(assist di Barella, dopo prorompente cambio di campo di Dimarco), madevia con un volo elastico. La risposta è immediata (, tiro deviato), segno che la personalità e il gioco non mancano alla squdra ciociara. Impressiona, sempre nel vivo della manovra d’attacco, tutto un altro calciatore rispetto a quello che, nella Juventus, giocava a spizzichi e bocconi. Di sicuro essere titolare gli ha dato più fiducia, tuttavia a sostenerlo c’è un’altra maturità e, forse, mentalità.e permette ai nerazzurri di attacare con almeno quattro uomini. Eppure, dopo il vantaggio, che pure si colloca sul finale di primo tempo (43’), c’è una palla sporca, proprio per Soulè, sulla quale Sommer si salva in qualche modo.quando è ancora con la testa negli spogliatoi. Così, dopo nemmeno tre minuti,va in scivolata sutoccandogli la gamba. Un po’ fiscale, ma è rigore chetrasforma con la consueta infallibilità.La partita si mette in discesa e da lì, in serie, è un crepitare di occasioni per Dumfries, Darmian e, alla fine, per Barella, Lautaro e Frattesi. Il che legittima risultato e primato. Il bello del Frosinone è che resta sempre in partita. Prima Cheddira centra il palo con un diagonale (assit di Soulè). Poi Marchizza conclude da lontano e, un po’ per i fotografi, vola a deviare.Anche per queste ragioni è stata una buona partita, l’Inter l’ha vinta per una prodezza (Dimarco) e un rigore (Calhanoglu), ma dire che ha faticato sarebbe esagerato. Certo, fosse finito 0-0 il primo tempo, magari sarebbe andata diversamente. PeròAlla ripresa del campionato, dopo la sosta delle Nazionali,seconda contro prima. Il risultato, qualunque esso sia, spiegherà chi può pensare di vincere lo scudetto e chi no. Giusto chee i tifosi bianconeri credano nell’esito imponderabile della partita secca. Altrettanto giusto che l’allenatore livornese riconosca