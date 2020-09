Lionelsaluta Arturo. La Pulce ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram dedicato al centrocampista, che ha lasciato il Barcellona per approdare all'Inter: "​Ti ho conosciuto solamente affrontandoci da avversari e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e sono rimasto ancora più sorpreso. Sono passati due anni condividendo tante cose, ti sei fatto notare molto e hai dato tanto a questa squadra. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova avventura nel tuo nuovo club. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ne sono sicuro":Immediata la risposta di Vidal: "Grazie Leo, sei un alieno - le parole del cileno -. È un orgoglio aver giocato con il più grande della storia. Grazie mille per la tua amicizia. Già mi mancate. Ci vediamo presto".