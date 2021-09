IL TABELLINO

. Anzi, se si vuole, ha fatto pure un. Un po’ meno brio e consistenza in mezzo al campo: forse sta soprattutto là la frenata nerazzurra. Frenata alla quale, però, non è certo estranea una eccellente Samp. Squadra che ribadisce la sua propensione al gioco, al coraggio, ma che paga anche i ritardi di Quagliarella là davanti e la inutilità, almeno stavolta, di Caputo alla sua prima volta con la Samp.. Anche se Inzaghi (due volte avanti e due volte raggiunto) e D’Aversa, ma soprattutto il primo, hanno provato sino all’ultimo a vincere la gara.a cambi completati. A D’Aversa, invece, con quella storia della Samp che gioca bene ma non vince, sta di traverso sempre più.. Bella. Bellina, va’, ma costretta a rimandare ancora il primo centro pieno.. Pressione alta, aggressività lodevole e leale, Barella e Calhanoglu legati mani e piedi da da Thorsby e Silva e Inter costretta sulla difensiva. Handanovic non corre chissà quali rischi, è vero, ma vede i suoi schiacciarsi troppo e persino Dzeko e Lautaro bassi bassi. Cosicché per un quarto d’ora è solo Samp. Già, ma all’improvviso cambia tutto. Lautaro (18’) guadagna un calcio libero al limite dell’area genovese ealto e buonanotte Audero, probabilmente non posizionato al meglio sulla riga.Barcolla un po’, la Samp, Perde certezze e pure un po’ di campo. Ma non molla, questo è certo. E, infatti, approfittando di una palla avvelenata dopo un corner,. Non è un gran bel gol, ma è quello che rende giustizia alla Samp e alla partita. Almeno per un po’, sino a quando (44’)di prima intenzione col sinistro e riportando l’Inter sopra. E così la Samp se va al riposo incavolata. Ma pure decisa a non piegarsi ai nerazzurri. Detto fatto. Il tempo di ricominciare, infatti, e Augello, uno dei migliori, fa il verso a Lautaro.. E giustizia è rifatta. Anche se a questo punto la partita perde i suoi semirigidi riferimenti tattici e diventa più spontanea, più aperta ad ogni risultato, più disposta alla battaglia che agli ordini degli allenatori. I quali, però, non se ne stanno con le mani in mano. Proprio no. Inzaghi si danna: fuori Brozovic e Perisic: con Di Marco più avanti a sinistra e d’Ambrosio al posto suo in difesa e con Vidal mezz’ala e Barella play.Onestamente? L’Inter non se ne giova chissà quanto. E allora fuori anche Lautaro e dentro Correa,. Ma l’Inter, che mercoledì se la vedrà con il Real in Champions, non passa più. Anzi, sei vuole, non è mai più pericolosa, pure perché nel finale Sensi si ferma un’altra volta. Ovvio, D’Aversa prova ad approfittarne spedendo in campo Torregrossa.Marcatori: 17’ p.t. Dimarco (I), 33’ p.t. Yoshida (S), 43’ p.t L.Martinez (I), 2’ s.t. Augello (S),Assist: 43’ Barella (I), 2’ s.t. Augello (S).Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (32’ s.t. Murru); Candreva, Thorsby, Silva (42’ s.t. Torregrossa), Damsgaard (32’ s.t. Verre); Caputo, Quagliarella (22’ s.t. Askildsen). All. D’Aversa.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (21’ s.t. Dumfries); Darmian, Barella, Brozovic (8’ s.t. Vidal), Calhanoglu (21’ s.t. Sensi), Perisic (8’ s.t. D’Ambrosio); Dzeko, Lautaro (17’ s.t. Correa). All. Inzaghi.Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.Ammoniti : 22’ p.t. Brozovic (I), 34’ p.t. Thorsby (S), 21’ s.t. Bereszynski (S), 37’ s.t. Colley (S), 42’ s.t. Silva (S), 44 s.t. Dzeko (I), 45' s.t. Correa (I), 46’ s.t. Vidal (I),