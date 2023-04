(7 con il Milan e 3 con l’Inter), sarà di nuovo rappresentata nella finale del 10 giugno a Istanbul. L’ultima volta, coincisa anche con l’ultimo successo italiano,, mentre per ritrovare una finale con il Milan bisogna risalire al 2007, quando i rossoneri disi presero la rivincita con il Liverpool, due anni dopo quella beffarda sconfitta ai rigori contro gli inglesi proprio a. Come vent’anni esatti fa, Milano vivrà così un’altra settimana piena di emozioni con un doppio derby in semifinale che offrirà all’Inter l’occasione perremoto in questo caso visto che sono passati vent’anni,e in fondo non conta nemmeno il passato prossimo, perchédi quest’anno per considerarsi favorita in partenza.perché la primavera ha risvegliato i rossoneri addormentando i nerazzurri almeno in campionato.Mai nella sua storia, infatti, l’Inter aveva perso tre gare consecutive in casa, senza segnare nemmeno un gol, e soprattutto mai quest’anno era scivolata al quinto posto dopo undici sconfitte, al di sotto dalla zona per partecipare alla prossima Champions. Bene o male, invece,e possono considerarsi favoriti per almeno due validi motivi.non a caso schierati sia all’andata sia al ritorno contro il Napoli,E poi, o meglio soprattutto, il Milan è più compatto anche fuori dal campo e nessuno discute Pioli, mentre Inzaghi vive da tempo sul filo dell’esonero più o meno immediato. E qui veniamo ai meriti dell’allenatore rossonero,ottenuta senza nemmeno uno degli ultimi acquisti., Onana in porta, Acerbi in difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Lukaku in attacco, nel Milan all’andata hanno giocato tredici giocatori dell’anno scorso e al ritorno soltanto Origi è entrato al 24’ del secondo tempo, meritandosi l’ennesima insufficienza (5,5) nei voti della “Gazzetta”.Ciò significa che, anche perché ha saputo cambiare il modulo, giocando con la difesa a tre nell’emergenza, e la posizione di molti giocatori. Diaz, inizialmente trequartista, ha fatto la differenza partendo dalla fascia destra, mentre Bennacer avanzato tra lui e Leao non ha dato punti di riferimento agli avversari e non a caso ha segnato il gol dell’1-0 contro il Napoli a San Siro che alla distanza ha fatto la differenza.Adesso, però, a prescindere dalla semifinale, dovranno pensare entrambi ad arrivare almeno quarti in campionato. In caso contrario, infatti, non basterebbe nemmeno volare a Istanbul, perché poi sarebbe obbligatorio vincere la finale per avere la certezza di tornare in Champions,