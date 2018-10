Ilè il piatto forte della nona di campionato.si presentano in salute all’appuntamento della stracittadina: i nerazzurri ci arrivano con sei vittorie consecutive, i rossoneri con 3 pareggi e 5 vittorie, di cui le ultime 3 filate. Il Milan vuole interrompere il digiuno di vittoria del derby in trasferta che dura da ben 8 anni, ma per gli esperti di Sisal Matchpoint, sarà l’Inter a festeggiare. Il pronostico è equilibrato, ma favorisce la squadra dia 2.40, per il successo milanista si sale a 3.00, il pareggio vale 3.30. D’accordo gli scommettitori, il 48% ha puntato sulla vittoria dei nerazzurri, il 24% sul Milan. La stracittadina milanese è una delle partite più attese dell’anno, ecco perché Sisal Matchpoint ha dedicato al derby della Madonnina un menù speciale, ricco di scommesse. Si parte con le sfide: quella del gol tra Icardi e Higuain su tutte, ma anche delle parate tra Handanovic e Donnarumma e degli assist tra Perisic e Suso. Gli attaccanti saranno i protagonisti della gara: la sfidacontinua anche nelle doppiette e triplette.Maurito sogna un'altra notte super come quella dello scorso ottobre in cui realizzò una tripletta ma, dall’altra parte, Higuain ha dimostrato di avere particolare feeling con la porta nerazzurra. Per entrambi, la doppietta vale 12.00 mentre per la tripletta i due bomber salgono a quota 50.00. Già lo scorso anno, il derby milanese fu deciso da un rigore al novantesimo. Sarà così anche stavolta? Su Sisal Matchpoint ci si può scommettere con Arbitro Insensibile: l’eventualità che il direttore di gara assegni un penalty decisivo dopo l’85esimo è a 25.00. A proposito di rigori, si punta anche sul gol dal dischetto di Icardi, a 7.50, e di Higuain, a 9.00. Ma anche sui rigori parati, con i due portieri alla pari a 12.00.