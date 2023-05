sia in campo che fuori. Prima ancora che le due squadre scendano in campo per la semifinale di ritorno di Champions Leauge, infatti, è già appurato che. Sarannoi ricavi dei nerazzurri con il sold out di San Siro, mentre i rossoneri all’andata avevano ottenuto 10 milioni e mezzo.– Tutti gli occhi del mondo saranno sul Meazza conper un evento che verrà trasmesso in– Ospite d’onore sarà il presidente dell'Uefa Aleksander, accompagnato dal vice segretario Marchetti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo sloveno sarà nello sky box del numero uno nerazzurro Steven. Ci sarà allo stadio anche la dirigenza milanista al completo, con Gerrye l’ad. Tantissimi campioni presenti: da, passando perTra i vip, ci saranno. Tra i dirigenti delle altre squadre di Serie A, nelle ore precedenti al fischio d'inizio impegnati nell'assemblea di Lega, hanno confermato la loro presenzaProbabile anche la presenza al Meazza di Milan, tornato a Milano dopo aver svolto a Bordeaux la prima fase della rieducazione post intervento alla schiena.. Anche lamilanista avrà una suo mosaico, mentre il resto dell'impianto sarà tutto nerazzurro con lache ha invitato "tutto lo stadio a cantare come un'unica entità per 90 minuti".