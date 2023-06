L'ultimo in ordine di tempo, quello che ha portato all'arrivo di Marcus Thuram, se l'è aggiudicato l'Inter, come d'altronde gli ultimi quattro sul campo tra Champions League, Serie A e Supercoppa italiana, ma la partita è ancora calda e aperta su diversi nomi, Davide Frattesi e Romelu Lukaku su tutti: Inter e Milan, non paghe di essersi affrontate per ben cinque volte nell'ultima stagione calcistica, hanno deciso di farsi la guerra anche sul mercato, andando a combattere per gli stessi obiettivi.



E allora, da David Suazo a Geoffrey Kondogbia fino a quelli più recenti, vediamo la rassegna dei vari derby sul tavolo delle compravendite, che hanno coinvolto i due club della Madonnina, nerazzurri e rossoneri.



@AleDigio89