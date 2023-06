L'Inter cerca un altro attaccante sul mercato. Ausilio ha sondato il terreno per Folarin Balogun, di proprietà dell'Arsenal, ma in questa stagione 21 volte a segno in Ligue 1 con il Reims. Siccome la campagna acquisti dei nerazzurri dovrà chiudersi in attivo (non di 80 milioni come era previsto nel 2022-23, ma di 50-60), l'ideale sarebbe averlo in prestito, ma l’Arsenal vuole monetizzare e chiede 40 milioni di euro.



E poi c'è il centrocampista a lungo nel mirino di Maldini e Massara per il Milan: l'inglese Loftus-Cheek del Chelsea. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ci pensa, ma per ora la priorità è avere uno tra Frattesi e Milinkovic. Meglio senza cedere nessuno tra Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. Possibile? Frattesi, che parte da un ingaggio basso, è il preferito dalla dirigenza perché con il Sassuolo è possibile inserire una contropartita (Mulattieri); la Lazio per il serbo vuole solo soldi.