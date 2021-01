Inter e Milan si sfidano per Andrija Radulovic, esterno della Stella Rossa, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League, nel mirino anche del Benfica. Queste le sue parole a Mozzart Sport: "So che c'è l'opportunità di continuare la mia carriera all'estero o in uno dei club della prima divisione serba. Nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale sarà l'opzione migliore per me al momento". Il contratto del classe 2002 scade nel 2022.