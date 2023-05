Inter-Milan è anche Onana-Maignan. I due portieri saranno decisivi per la conquista del pass per la finale di Champions League. Due punti fermi delle rispettive squadre, una settimana fa si sono giocati il primo derby contro in assoluto, con il trionfo di André.



Una prima volta insomma. Nell'andata in campionato infatti giocò Handanovic, mentre nel ritorno e a Riyad c'era Tatarusanu titolare. Maignan e Onana vantano però due precedenti nella sfida tra Ajax e Lille della Champions League 2019/20, vinti entrambi dal camerunense (3-0 e 2-0).