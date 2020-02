Sono sempre di più le squadre di calcio che decidono di sbarcare su TikTok scegliendo un linguaggio fresco e divertente per condividere contenuti costantemente al passo con challenge e trend. Una modalità apprezzata dai club, per rafforzare il rapporto con i tifosi, tanto quanto dai fan.



Meme, creatività e video virali. Mettersi alla prova e sfidarsi tra compagni di squadra diventa spontaneo anche per chi si sente a proprio agio solo, o quasi, con il pallone ai piedi. Lo sa bene l'AC Milan che recentemente ha aperto il suo canale ufficiale @acmilan con Krunic, Kjaer, Romagnoli, Calhanoglu in veste di protagonisti del primo video.



Il club rosso nero è solo l'ultimo in ordine di tempo a raggiungere le altre squadre italiane già presenti su TikTok: Inter (@inter), AS Roma (@asroma), Cagliari Calcio (@cagliaricalcio), ACF Fiorentina (@acffiorentina).



E anche nel resto d'Europa non mancano le adesioni: FC Bayern (@fcbayern), Borussia Dortmund (@bvb), FC Barcelona (@fcbarcelona), Real Madrid C.F. (@realmadrid), Liverpool FC (@liverpoolfc), Chelsea FC (@chelseafc), Manchester City (@mancity), Tottenham Hotspur (@spursofficial), Paris Saint-Germain (@psg), Olympique de Marseille (@om), AS Monaco (@asmonaco).



Oltre ai video che ripropongono celebri goal – recenti o passati alla storia, vittorie, coppe, scene da spogliatoio e qualche momento dell'allenamento dei giocatori, su TikTok le squadre si sono cimentate con alcune delle challenge più celebri della piattaforma e il risultato è stato decisamente apprezzato dai loro fan.

Sembra quasi inevitabile pensare che il prossimo campionato debba svolgersi su ben altri campi: quelli della creatività e del divertimento delle sfide di TikTok.