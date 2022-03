Non solo campo, dove si giocano lo scudetto e l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma Inter e Milan sono avversarie anche sul mercato, dove condividono diversi obiettivi per la prossima sessione estiva. Uno dei giocatori più ambiti da entrambe le milanesi è Gleison Bremer. Il difensore del Torino, dopo il rinnovo, è pronto ad arricchire le casse del club granata, che con molta probabilità lo venderà a una big italiana o estera. In Serie A il club favorito per accaparrarsi il centrale brasiliano è proprio l’Inter, data a quota 3,00. Insegue il Milan, per cui l’acquisto del difensore vale 7,50 la posta. In difesa piace a entrambe anche Francesco Acerbi della Lazio: anche in questo caso, riporta Agipronews, c'è l’Inter in pole position a 3,00, mentre il trasferimento del centrale biancoceleste ai rossoneri paga 5 volte la posta. In attacco, invece, il derby di mercato è per Gianluca Scamacca. La punta del Sassuolo, finora alla sua miglior stagione di una carriera che ha appena preso il volo, vede il suo approdo all’Inter in quota a 2,00. Nerazzurri quindi favoriti sul Milan, per cui l’arrivo del classe ’99 si gioca a 6,00.