Inter, Milan e Juve, sale il prezzo per Buongiorno: la richiesta di Cairo e una nuova rivale

Non ci sono soltanto le big della Serie A in prima fila per. Il difensore centrale classe 1999 di proprietà del Torino è finito nel mirino diin vista della prossima stagione di calciomercato, ma per le società italiane non sarà semplice strapparlo a Urbano Cairo.Il prezzo è infatti già alto ed è destinato a salire con il passare dei giorni. Il Torinodi valutazione del suo cartellino al netto dell'inserimento di possibili contropartite tecniche da concordare fra società.

E nelle ultime ore stanno arrivando anche sondaggi dall'estero che complicheranno ancor di più le trattative. Secondo il Daily Express, così come già successo per Udogie,è pronto a fare spesa in Italia proprio con Buongiorno ed è da valutare la possibilità di lasciarlo un altro anno a Torino per poi portarlo in Premier League.